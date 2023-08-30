Крыша и остекление здания СУ СКР по Брянской области повреждены после атаки дрона

Крыша и остекление здания, в котором располагается Следственное управление СК России по Брянской области, были повреждены в результате падения украинского дрона. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление здания СУ СК России по Брянской области", — говорится в сообщении.

В СК добавили, что в результате произошедшего никто не пострадал. Также там сообщили, что процессуальные документы и вещественные доказательства повреждены или утрачены не были. По факту инцидента на месте работают следователи.