Крыша и остекление здания СУ СКР по Брянской области повреждены после атаки дрона
СК сообщил о повреждении здания Следственного управления в Брянской области
Крыша и остекление здания, в котором располагается Следственное управление СК России по Брянской области, были повреждены в результате падения украинского дрона. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление здания СУ СК России по Брянской области", — говорится в сообщении.
В СК добавили, что в результате произошедшего никто не пострадал. Также там сообщили, что процессуальные документы и вещественные доказательства повреждены или утрачены не были. По факту инцидента на месте работают следователи.
Напомним, сегодня Брянскую область несколько раз атаковали украинские беспилотники. Два из них пытались нанести удар по телевышке, но были сбиты системами ПВО, а ещё один был сбит в Советском районе Брянска. После инцидента сообщалось о повреждении административного здания.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин