В Москве завершилась церемония прощания с режиссёром Глебом Панфиловым

Завершилось прощание с умершим народным артистом РСФСР, режиссёром и сценаристом Глебом Панфиловым. Об этом сообщает РИА "Новости".

Церемония прощания прошла в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря в столице. Проститься с кинодеятелем пришли друзья, коллеги и родственники. Среди них также были депутат Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, народная артистка РФ Лия Ахеджакова. Церемонию также посетила глава благотворительного фонда Александра Солженицына — вдова Солженицына Наталия.