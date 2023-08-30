В Москве завершилась церемония прощания с режиссёром Глебом Панфиловым
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Завершилось прощание с умершим народным артистом РСФСР, режиссёром и сценаристом Глебом Панфиловым. Об этом сообщает РИА "Новости".
Церемония прощания прошла в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря в столице. Проститься с кинодеятелем пришли друзья, коллеги и родственники. Среди них также были депутат Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, народная артистка РФ Лия Ахеджакова. Церемонию также посетила глава благотворительного фонда Александра Солженицына — вдова Солженицына Наталия.
Венки прислали в том числе Минкультуры РФ, артисты театра имени Евгения Вахтангова, "Мосфильм", а ещё семья Солженицыных.
Напомним, 89-летний режиссёр и сценарист Глеб Панфилов умер 26 августа. По некоторым данным, причиной смерти стал повторный инсульт. Также у Панфилова диагностировали пневмонию и тромбоцитоз. Лайф писал, что церемония прощания с артистом состоится 30 августа, похоронить его собирались на московском Новодевичьем кладбище.