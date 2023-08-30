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30 августа, 12:31

В Москве завершилась церемония прощания с режиссёром Глебом Панфиловым

<p>Обложка © ТАСС / EPA / URS FLUEELER</p>

Обложка © ТАСС / EPA / URS FLUEELER

Завершилось прощание с умершим народным артистом РСФСР, режиссёром и сценаристом Глебом Панфиловым. Об этом сообщает РИА "Новости".

Церемония прощания прошла в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря в столице. Проститься с кинодеятелем пришли друзья, коллеги и родственники. Среди них также были депутат Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, народная артистка РФ Лия Ахеджакова. Церемонию также посетила глава благотворительного фонда Александра Солженицына — вдова Солженицына Наталия.

Венки прислали в том числе Минкультуры РФ, артисты театра имени Евгения Вахтангова, "Мосфильм", а ещё семья Солженицыных.

"Похоронят рядом с Инной Чуриковой": Объявлена дата прощания с Глебом Панфиловым

"Похоронят рядом с Инной Чуриковой": Объявлена дата прощания с Глебом Панфиловым

Напомним, 89-летний режиссёр и сценарист Глеб Панфилов умер 26 августа. По некоторым данным, причиной смерти стал повторный инсульт. Также у Панфилова диагностировали пневмонию и тромбоцитоз. Лайф писал, что церемония прощания с артистом состоится 30 августа, похоронить его собирались на московском Новодевичьем кладбище.

Светлана Оперук
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