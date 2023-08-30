Людей за пятьдесят предупредили о болезнях, которые могут обостриться по осени

В осенний период особенно подвержены риску обострения хронических заболеваний и развитию сезонных простуд люди старше 50 лет. Всему виной — ослабленный иммунитет, из-за которого организму становится сложнее бороться с вирусами. Врач-терапевт Надежда Чернышова подробно рассказала, какие недуги могут обостриться осенью в данном возрасте.

Так, в это время года взрослых граждан начинают беспокоить боли в суставах. Когда наступает сырая и дождливая погода, люди старше 50 лет реагируют на смену погоды первыми. Появляется неприятная ломота либо ноющие боли в ногах или руках.

Также, если вовремя не начать профилактику, осенью может обостриться язвенная болезнь. Это происходит из-за резких скачков погоды. Кроме того, увеличивается число простуд, из-за чего люди с хроническими лёгочными заболеваниями могут наблюдать ухудшение самочувствия, предупредила Чернышова в беседе с "Вечерней Москвой". Специалист напомнила, что осенью могут обостриться и психические заболевания у людей.

"Поэтому, если у человека старше 50 лет есть психиатрические диагнозы, стоит заранее обратиться к лечащему врачу, чтобы скорректировать план терапии и избежать обострения состояния", — добавила терапевт.

Кроме того, в осеннее время может возникнуть аллергия не только на пыльцу растений, но и на холод, если на улице резко понизится температура. В качестве профилактики врач рекомендует включить в рацион овощи и сезонные фрукты, гулять на свежем воздухе, даже если на улице плохая погода. Такие прогулки стимулируют иммунную и сердечно-сосудистую системы.