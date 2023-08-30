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30 августа, 14:35

Сын тренера Путина призвал "выступать под своим флагом, а не под белой тряпочкой"

Михаил Рахлин: Выступать надо под своим флагом, а не под белой тряпочкой

<p>Михаил Рахлин. Обложка © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-08-30/mihail-rahlin-u-shkoly-imeni-anatoliya-rahlina-budet-svoy-dom" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Петербургский дневник"</a> / Александр Глуз</p>

Михаил Рахлин. Обложка © Газета "Петербургский дневник" / Александр Глуз

Заслуженный тренер РФ, президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин считает, что российским спортсменам нужно выступать только под флагом своей страны, не ехать на соревнования в качестве нейтральных атлетов.

"Не могу осуждать тех, кто цепляется за возможность участвовать в Олимпиаде, понимаю, что это мечта любого спортсмена. Моя позиция такова: выступать надо под своим флагом, а не под белой тряпочкой, под которой сдаются врагу. И если от спортсмена потребуют подписаться, что он осуждает действия своей страны, скажу однозначно: на таких условиях лучше не выступать", — заявил Михаил Рахлин в интервью газете "Петербургский дневник".

Он рассказал о строительстве спортивного комплекса у парка Академика Сахарова в Калининском районе города — своеобразного дома школы олимпийского резерва по дзюдо, названной в честь его отца — Анатолия Рахлина. За 50 лет тот подготовил более 100 мастеров спорта по дзюдо. Среди его воспитанников был и президент РФ Владимир Путин. По словам Михаила Рахлина, его отец мечтал о создании своей системы подготовки.

"И сейчас я приближаюсь к тому, чтобы был свой дом у школы имени Анатолия Рахлина", — отметил собеседник газеты.

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По его словам, в новом сооружении под одной крышей разместятся и отделения по художественной гимнастике, стрелковому спорту и фехтованию. Причём это не будет дворцом спорта, а будет школой с комфортными условиями для занятий. Объект обещают сдать к весне 2024 года.

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Михаил Рахлин ездит в зону спецоперации с гуманитарными грузами. Он не сотрудничает с фондами, предпочитает делать всё сам. Ранее Лайф сообщал, что в феврале Рахлин общался с украинскими военнопленными из Полтавы.

Никита Осипов
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