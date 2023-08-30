Жителей Уссурийска готовят к эвакуации из-за подъёма воды в реке Раздольной

Около тысячи жителей Уссурийска могут эвакуировать из-за подъёма воды в реке Раздольной после выпавших осадков. Об этом сообщил в беседе с телеканалом RT мэр города Евгений Корж.

На кадрах видно, что уровень воды продолжает стремительно увеличиваться, а машины на дорогах практически плывут. Правоохранители сейчас оповещают жителей через громкоговоритель о необходимости убрать автомобили, собрать нужные вещи и подготовиться к эвакуации. Людей уже готовы принять пункты временного размещения, отметил Корж, хотя речь идёт больше о перестраховке.

"Эвакуируем около одной тысячи человек (может, чуть больше) из районов Уссурийска рядом с поймами рек, которые начали выходить из берегов", — сказал он.

В администрации Уссурийска сообщили, что в ночь на 31 августа город может накрыть новая волна паводка. В зоне подтопления рискуют оказаться микрорайон Загородное, улица Демина, район малоэтажной застройки вдоль Пушкинского моста, Солдатского озера и парка "Зелёный остров". Корж уже провёл экстренное совещание. В полной готовности сейчас находятся все городские силы и средства, ГУ МЧС РФ и личный состав ресурсоснабжающих организаций.

"Продолжают свою работу пункты временного размещения на проспекте Блюхера, 36, в МКЦ "Искра" на Владшоссе, 26-а и на базе МЦКД "Горизонт". Дополнительно будет развёрнуто 150 койко-мест", — добавили в пресс-службе.