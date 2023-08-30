Неизвестные с оружием незаконно проникли в Белоруссию из Латвии и попали на видео

Двое неизвестных мужчин с оружием незаконно пересекли границу и проникли из Латвии на территорию Белоруссии. Об этом в среду, 30 августа, сообщил Погранкомитет республики. Момент нарушения госграницы в пункте пропуска Григоровщина попал на видео. На кадрах видно, что вооружённые силовики зашли на белорусскую сторону, некоторое время двигались вдоль границы, а затем вернулись в Латвию.

Момент незаконного пересечения белорусской границы латвийскими военными попал на видео. Источник © Погранкомитет Белоруссии

"Пребывание в латвийском приграничье военнослужащих различных силовых ведомств, не обладающих знанием пограничной специфики, этики и культуры, способствует сохранению напряжённости и возникновению подобных ситуаций", — говорится в сообщении белорусского надзорного ведомства.