Неизвестные с оружием незаконно проникли в Белоруссию из Латвии и попали на видео
Погранкомитет Белоруссии: Двое вооружённых латвийских военных нарушили границу
Двое неизвестных мужчин с оружием незаконно пересекли границу и проникли из Латвии на территорию Белоруссии. Об этом в среду, 30 августа, сообщил Погранкомитет республики. Момент нарушения госграницы в пункте пропуска Григоровщина попал на видео. На кадрах видно, что вооружённые силовики зашли на белорусскую сторону, некоторое время двигались вдоль границы, а затем вернулись в Латвию.
Момент незаконного пересечения белорусской границы латвийскими военными попал на видео. Источник © Погранкомитет Белоруссии
"Пребывание в латвийском приграничье военнослужащих различных силовых ведомств, не обладающих знанием пограничной специфики, этики и культуры, способствует сохранению напряжённости и возникновению подобных ситуаций", — говорится в сообщении белорусского надзорного ведомства.
А ранее в Белоруссии сообщили о новой провокации, но уже — на границе с Украиной. Там неизвестный тоже пересёк государственную границу. В Минске назвали действия Киева тщетными и нелепыми попытками вызвать ответную реакцию белорусских пограничников. Кроме того, белорусские военные пресекли целый ряд попыток проникновения на охраняемые территории, а средствами радиоэлектронной борьбы было пресечено несколько попыток полётов летательных аппаратов над объектами повышенной важности.