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30 августа, 17:49

Мятежники в Габоне выбрали нового президента

Reuters: Мятежники в Габоне назначили Бриса Олигуи Нгему временным президентом

Военные, захватившие власть в Габоне, назначили генерала Бриса Олигуи Нгему президентом страны на переходный период. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление мятежников, зачитанное одним из них по местному телевидению.

"После сегодняшней встречи, в которой приняли участие все командующие и начальник Генштаба <...> генерал Олиги Нгема Брис единогласно назначен президентом на переходный период", — приводит агентство слова одного из военных.

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Напомним, что накануне в Габоне был переизбран на третий срок лидер государства Али Бонго Ондимба. С результатами выборов не согласились военные, и утром 30 августа армия Габона объявила об отмене результатов голосования и о роспуске институтов власти. При этом большинство жителей африканской страны поддержали действия военных и до утра праздновали госпереворот.

Обложка ©

ТАСС / EPA / STR

Наталья Исакова
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