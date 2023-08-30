Мятежники в Габоне выбрали нового президента

Военные, захватившие власть в Габоне, назначили генерала Бриса Олигуи Нгему президентом страны на переходный период. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление мятежников, зачитанное одним из них по местному телевидению.

"После сегодняшней встречи, в которой приняли участие все командующие и начальник Генштаба <...> генерал Олиги Нгема Брис единогласно назначен президентом на переходный период", — приводит агентство слова одного из военных.