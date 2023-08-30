Мятежники в Габоне выбрали нового президента
Reuters: Мятежники в Габоне назначили Бриса Олигуи Нгему временным президентом
Военные, захватившие власть в Габоне, назначили генерала Бриса Олигуи Нгему президентом страны на переходный период. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление мятежников, зачитанное одним из них по местному телевидению.
"После сегодняшней встречи, в которой приняли участие все командующие и начальник Генштаба <...> генерал Олиги Нгема Брис единогласно назначен президентом на переходный период", — приводит агентство слова одного из военных.
Напомним, что накануне в Габоне был переизбран на третий срок лидер государства Али Бонго Ондимба. С результатами выборов не согласились военные, и утром 30 августа армия Габона объявила об отмене результатов голосования и о роспуске институтов власти. При этом большинство жителей африканской страны поддержали действия военных и до утра праздновали госпереворот.
ТАСС / EPA / STR