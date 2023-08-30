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Опубликовано 30 августа 2023, 18:21
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ВСУ за день лишились под Артёмовском сразу шести лётчиков

Представитель ВСУ Ракита: ВСУ потеряли под Артёмовском шесть пилотов

Вооружённые силы Украины накануне потеряли сразу шесть военных лётчиков под Артёмовском (украинское название Бахмут). Об этом заявил спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе ВСУ Евгений Ракита.

"Вчера на Бахмутском направлении при выполнении боевого задания погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского", — приводит его слова украинское издание "Страна".

По словам Ракиты, все они были офицерами.

В Херсонской области сбиты ещё два украинских Су-25
В Херсонской области сбиты ещё два украинских Су-25

Напомним, ранее в небе над Житомирской областью столкнулись два украинских самолёта L-39. Погибли три лётчика, включая распиаренного СМИ "призрака Киева" Джуса (Андрей Пильщиков). Украина признала катастрофу только спустя сутки.

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Wikipedia / Нацгвардия Украины

Андрей Григорьев
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