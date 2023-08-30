ВСУ за день лишились под Артёмовском сразу шести лётчиков

Вооружённые силы Украины накануне потеряли сразу шесть военных лётчиков под Артёмовском (украинское название Бахмут). Об этом заявил спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе ВСУ Евгений Ракита.

"Вчера на Бахмутском направлении при выполнении боевого задания погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского", — приводит его слова украинское издание "Страна".