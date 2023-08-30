ВСУ за день лишились под Артёмовском сразу шести лётчиков
Представитель ВСУ Ракита: ВСУ потеряли под Артёмовском шесть пилотов
Вооружённые силы Украины накануне потеряли сразу шесть военных лётчиков под Артёмовском (украинское название Бахмут). Об этом заявил спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе ВСУ Евгений Ракита.
"Вчера на Бахмутском направлении при выполнении боевого задания погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского", — приводит его слова украинское издание "Страна".
По словам Ракиты, все они были офицерами.
Напомним, ранее в небе над Житомирской областью столкнулись два украинских самолёта L-39. Погибли три лётчика, включая распиаренного СМИ "призрака Киева" Джуса (Андрей Пильщиков). Украина признала катастрофу только спустя сутки.
Wikipedia / Нацгвардия Украины