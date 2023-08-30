"Зенит" потерпел первое поражение в Кубке России

Забитым мячом отличился Анхело Энрикес. Игра состоялась на "Ростех-арене" в Калининграде. Таким образом, команда из этого города одержала третью победу в трёх матчах Кубка, а сине-бело-голубые столкнулись с первым поражением. В результате в турнирной таблице лидирует "Балтика" с девятью очками, затем идут "Зенит", "Ахмат" и "Крылья Советов".