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30 августа, 18:44

"Зенит" потерпел первое поражение в Кубке России

"Балтика" со счётом 1:0 обыграла "Зенит" в матче 3-го тура РПЛ

Калининградский футбольный клуб "Балтика" со счётом 1:0 обыграл петербургский "Зенит" в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу.

Забитым мячом отличился Анхело Энрикес. Игра состоялась на "Ростех-арене" в Калининграде. Таким образом, команда из этого города одержала третью победу в трёх матчах Кубка, а сине-бело-голубые столкнулись с первым поражением. В результате в турнирной таблице лидирует "Балтика" с девятью очками, затем идут "Зенит", "Ахмат" и "Крылья Советов".

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Ранее Лайф писал, что "Крылья Советов" дома обыграли "Балтику" в матче 6-го тура РПЛ. Игра закончилась со счётом 2:1. При этом защитнику самарского клуба Фернандо Костанце выбили зуб, а его тренер нашёл в этом повод для шутки.

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ТАСС / Вячеслав Евдокимов

Никита Осипов
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