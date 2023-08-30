"Зенит" потерпел первое поражение в Кубке России
"Балтика" со счётом 1:0 обыграла "Зенит" в матче 3-го тура РПЛ
Калининградский футбольный клуб "Балтика" со счётом 1:0 обыграл петербургский "Зенит" в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу.
Забитым мячом отличился Анхело Энрикес. Игра состоялась на "Ростех-арене" в Калининграде. Таким образом, команда из этого города одержала третью победу в трёх матчах Кубка, а сине-бело-голубые столкнулись с первым поражением. В результате в турнирной таблице лидирует "Балтика" с девятью очками, затем идут "Зенит", "Ахмат" и "Крылья Советов".
Ранее Лайф писал, что "Крылья Советов" дома обыграли "Балтику" в матче 6-го тура РПЛ. Игра закончилась со счётом 2:1. При этом защитнику самарского клуба Фернандо Костанце выбили зуб, а его тренер нашёл в этом повод для шутки.
ТАСС / Вячеслав Евдокимов