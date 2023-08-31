Почти 50 человек погибли при пожаре в многоэтажке в ЮАР

Не менее 47 человек погибли, ещё 43 пострадали при пожаре в здании в центральном деловом районе Йоханнесбурга — самом крупном городе Южно-Африканской Республики (ЮАР). Об этом сообщает портал News24 со ссылкой на представителя служб аварийного управления.