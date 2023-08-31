Почти 50 человек погибли при пожаре в многоэтажке в ЮАР
News24: При пожаре в многоэтажном доме в Йоханнесбурге погибли 47 человек
Не менее 47 человек погибли, ещё 43 пострадали при пожаре в здании в центральном деловом районе Йоханнесбурга — самом крупном городе Южно-Африканской Республики (ЮАР). Об этом сообщает портал News24 со ссылкой на представителя служб аварийного управления.
Экстренные службы работают на месте пожара в Йоханнесбурге, при котором погибло не менее 47 человек. Видео © Twitter / BNONews / K9_reaper / Thabo Tshaba
По его словам, возгорание началось около 01:30 (02:30 мск). Прибывшие пожарные эвакуировали людей из здания. Пострадавшие госпитализированы. Причины пожара устанавливаются в настоящее время.
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Twitter / AshrafGarda