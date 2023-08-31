Неадекватный механизатор устроил погоню за детьми на комбайне с включённой жаткой в Сибири

В Красноярском крае механизатор на комбайне устроил погоню за детьми с включёнными лопастями жатки. Одному из ребят потребовалась помощь психолога после случившегося, рассказали в региональной прокуратуре.

В Красноярском крае комбайнёр устроил погоню за детьми, которые косили траву в поле. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края

Инцидент произошёл в начале августа недалеко от села Джирим. Дети косили траву, их заметил 55-летний механизатор местного предприятия, который возвращался со смены.

"Когда на участке своего покоса мужчина заметил ребят, в голову пришла "гениальная" мысль — устроить с ними "догонялки" на комбайне, проучить и прогнать с поля", — отметили в ведомстве.

Большинство детей разбежались в разные стороны из-за испуга. Один из них — 12-летний мальчик — работал шумным триммером и поздно заметил комбайн, который ускорялся. Ребёнок испугался, запутался в траве и упал. Мужчина остановил технику лишь в нескольких метрах от него.

Мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию, но сначала ей отказали в возбуждении уголовного дела. Из шести детей опросили только одного. К делу подключилась прокуратура, которая отменила решение сотрудников УМВД. Возбуждено дело по статье об угрозе убийством. У комбайнёра могут взыскать компенсацию морального вреда и затрат на лечение ребёнка у психолога.