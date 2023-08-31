В Италии констатировали отказ "мыслительных функций" у украинцев после реакции на речь папы римского

Киев вновь продемонстрировал свою русофобию, возмутившись тому, что папа римский Франциск в своей речи заявил о величии России. Об этом пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

"Эта полемика — доказательство того, что военный конфликт вызывает отказ мыслительных функций и способности рассуждать критически", — говорится в публикации.

По мнению автора, понтифик убеждён в необходимости скорейшего дипломатического урегулирования украинского конфликта, и за это его причислили к сторонникам России и к врагам Киева.

"Что должен был посоветовать папа молодым россиянам: быть недостойными страны, породившей вечную культуру и красоту, являющуюся наследием человечества? Отказаться называть себя русскими, чтобы напакостить Путину? Смотреть сериал с Зеленским в главной роли?" — иронизирует автор статьи.

Он делает вывод, что сегодня, к сожалению, нападкам подвергаются все, кто пытается противиться тренду отмены русской культуры.