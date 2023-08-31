В Италии констатировали отказ "мыслительных функций" у украинцев после реакции на речь папы римского
Il Fatto Quotidiano: Русофобия отразилась на "мыслительных функциях" украинцев
Киев вновь продемонстрировал свою русофобию, возмутившись тому, что папа римский Франциск в своей речи заявил о величии России. Об этом пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
"Эта полемика — доказательство того, что военный конфликт вызывает отказ мыслительных функций и способности рассуждать критически", — говорится в публикации.
По мнению автора, понтифик убеждён в необходимости скорейшего дипломатического урегулирования украинского конфликта, и за это его причислили к сторонникам России и к врагам Киева.
"Что должен был посоветовать папа молодым россиянам: быть недостойными страны, породившей вечную культуру и красоту, являющуюся наследием человечества? Отказаться называть себя русскими, чтобы напакостить Путину? Смотреть сериал с Зеленским в главной роли?" — иронизирует автор статьи.
Он делает вывод, что сегодня, к сожалению, нападкам подвергаются все, кто пытается противиться тренду отмены русской культуры.
Напомним, 25 августа папа римский Франциск в ходе Всероссийской встречи католической молодёжи заявил, что молодое поколение — наследники великой, просвещённой империи. Он призвал участников мероприятия почитать культурное и духовное богатство своей страны и не забывать её историю. Однако МИД Украины осудил речь понтифика, назвав её "империалистической пропагандой". В пресс-службе папы римского объяснили, что в речи не было такого смысла.
ТАСС / AP / Andrew Medichini