ВСУ обстреливают село Репяховка в Белгородской области

Село Репяховка в Белгородской области попало под обстрел Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает SHOT и публикует видео с моментом взрывов.

ВСУ ведут обстрел села Репяховка в Белгородской области. Видео © Telegram / SHOT

По предварительной информации, обстрел ведётся из РСЗО. Местные жители утверждают, что было как минимум три прилёта. Людей просят спрятаться в укрытиях.