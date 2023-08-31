ВСУ обстреливают село Репяховка в Белгородской области
Село Репяховка в Белгородской области попало под обстрел Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает SHOT и публикует видео с моментом взрывов.
ВСУ ведут обстрел села Репяховка в Белгородской области. Видео © Telegram / SHOT
По предварительной информации, обстрел ведётся из РСЗО. Местные жители утверждают, что было как минимум три прилёта. Людей просят спрятаться в укрытиях.
А ранее сегодня, 31 августа, украинские беспилотники снова атаковали Брянск. В городе работают средства противовоздушной обороны. Местные жители слышали не менее пяти взрывов.
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Getty Images / Anadolu Agency