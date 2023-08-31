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31 августа, 07:42

Украинские беспилотники снова атаковали Брянск, жители слышали не менее пяти взрывов

SHOT: Силы ПВО сбили два БПЛА-камикадзе в небе над Брянском

<p>Работа ПВО в Брянске. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/56365" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Работа ПВО в Брянске. Обложка © t.me / SHOT

Украинские беспилотники снова атаковали Брянск. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Громкие взрывы раздались в небе над Брянском. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, в городе работают средства противовоздушной обороны. В небе над Брянском было зафиксировано не менее пяти взрывов. Некоторые из них попали на камеры видеонаблюдения. Как уточнил источник, было сбито два БПЛА-камикадзе.

Минобороны отчиталось о пресечении атаки дронов над Брянской областью и Крымом

Минобороны отчиталось о пресечении атаки дронов над Брянской областью и Крымом

Сегодня утром силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку украинского беспилотника атаковать объекты в Московской области. В Минобороны России уточнили, что БПЛА самолётного типа был уничтожен в небе над Воскресенским районом. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, пострадавших и разрушений удалось избежать. При этом была ограничена работа аэропорта Внуково. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.

Николь Вербер
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