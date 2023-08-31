Украинские беспилотники снова атаковали Брянск, жители слышали не менее пяти взрывов
SHOT: Силы ПВО сбили два БПЛА-камикадзе в небе над Брянском
Работа ПВО в Брянске. Обложка © t.me / SHOT
Украинские беспилотники снова атаковали Брянск. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
Громкие взрывы раздались в небе над Брянском. Видео © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, в городе работают средства противовоздушной обороны. В небе над Брянском было зафиксировано не менее пяти взрывов. Некоторые из них попали на камеры видеонаблюдения. Как уточнил источник, было сбито два БПЛА-камикадзе.
Сегодня утром силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку украинского беспилотника атаковать объекты в Московской области. В Минобороны России уточнили, что БПЛА самолётного типа был уничтожен в небе над Воскресенским районом. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, пострадавших и разрушений удалось избежать. При этом была ограничена работа аэропорта Внуково. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.