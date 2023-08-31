Украинские беспилотники снова атаковали Брянск, жители слышали не менее пяти взрывов

Украинские беспилотники снова атаковали Брянск. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, в городе работают средства противовоздушной обороны. В небе над Брянском было зафиксировано не менее пяти взрывов. Некоторые из них попали на камеры видеонаблюдения. Как уточнил источник, было сбито два БПЛА-камикадзе.