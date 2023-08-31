Во Внуково и Домодедово сняли ограничения на взлёты и посадку самолётов

В аэропорту Внуково сняли все ограничения на полёты. Он работает в штатном режиме. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе аэропорта.

"В 9:02 мск сняты все ограничения на приём и выпуск воздушных судов", — уточнили там.

Также ограничения сняты в аэропорту Домодедово, сообщает РИА "Новости". В воздушной гавани сообщили, что они вводились с 05:21 до 09:00.