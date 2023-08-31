Во Внуково и Домодедово сняли ограничения на взлёты и посадку самолётов
В аэропорту Внуково сняли все ограничения на полёты. Он работает в штатном режиме. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе аэропорта.
"В 9:02 мск сняты все ограничения на приём и выпуск воздушных судов", — уточнили там.
Также ограничения сняты в аэропорту Домодедово, сообщает РИА "Новости". В воздушной гавани сообщили, что они вводились с 05:21 до 09:00.
"В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал о том, что работа московского аэропорта Внуково оказалась временно ограничена. Напомним, сегодня утром силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку украинского беспилотника на подлёте к Москве. Как сообщили в Минобороны РФ, БПЛА самолётного типа был уничтожен в небе над Воскресенским районом Подмосковья. По данным мэра Москвы, пострадавших и разрушений нет.
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