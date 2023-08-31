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31 августа, 09:54
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Камуфляж и антидроновые ружья: Лайф снял гостей тайных похорон командира ЧВК "Вагнер" в Подмосковье

В подмосковных Мытищах похоронили командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина

В подмосковных Мытищах похоронили командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина. Церемония завершается на Федеральном военном мемориальном кладбище.

В подмосковных Мытищах похоронили командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает SHOT, Уткина хоронили с воинскими почестями. Во время церемонии на кладбище играл оркестр. Полицейские и росгвардейцы обеспечивают безопасность на месте. У некоторых сотрудников есть антидроновые ружья.

Лайф публикует видео с могилы Пригожина

Лайф публикует видео с могилы Пригожина

Напомним, 23 августа самолёт владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина рухнул в Тверской области. Всего на борту было десять человек, все они погибли. Среди них были основатель вооружённого формирования Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Пригожина похоронили 29 августа рядом с отцом на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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