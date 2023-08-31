Камуфляж и антидроновые ружья: Лайф снял гостей тайных похорон командира ЧВК "Вагнер" в Подмосковье
В подмосковных Мытищах похоронили командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина
В подмосковных Мытищах похоронили командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина. Церемония завершается на Федеральном военном мемориальном кладбище.
В подмосковных Мытищах похоронили командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина. Видео © Telegram / SHOT
Как сообщает SHOT, Уткина хоронили с воинскими почестями. Во время церемонии на кладбище играл оркестр. Полицейские и росгвардейцы обеспечивают безопасность на месте. У некоторых сотрудников есть антидроновые ружья.
Напомним, 23 августа самолёт владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина рухнул в Тверской области. Всего на борту было десять человек, все они погибли. Среди них были основатель вооружённого формирования Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Пригожина похоронили 29 августа рядом с отцом на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.
Telegram / SHOT