Польша закрыла своё Консульское агентство в Смоленске

Польша закрыла Консульское агентство в Смоленске после того, как Правительство РФ отозвало у Варшавы разрешение на его эксплуатацию. Об этом сообщает в четверг, 31 августа, пресс-служба МИД республики. На церемонии закрытия присутствовал посол Польши в Российской Федерации Кшиштоф Краевский.

Ведомство работало в российском городе с 10 апреля 2012 года. В задачи консульского агентства входила, в том числе, забота о двух национальных мемориальных объектах: Катынском кладбищенском комплексе и месте падения самолета ТУ-154, где в 2010 году погибли президент Польши Лех Качиньский, его супруга Мария, а также почти всё высшее военное командование.