Польша закрыла своё Консульское агентство в Смоленске
МИД Польши: Консульское агентство в Смоленске закрыто с 31 августа
Польша закрыла Консульское агентство в Смоленске после того, как Правительство РФ отозвало у Варшавы разрешение на его эксплуатацию. Об этом сообщает в четверг, 31 августа, пресс-служба МИД республики. На церемонии закрытия присутствовал посол Польши в Российской Федерации Кшиштоф Краевский.
Ведомство работало в российском городе с 10 апреля 2012 года. В задачи консульского агентства входила, в том числе, забота о двух национальных мемориальных объектах: Катынском кладбищенском комплексе и месте падения самолета ТУ-154, где в 2010 году погибли президент Польши Лех Качиньский, его супруга Мария, а также почти всё высшее военное командование.
Напомним, что о решении Москвы закрыть Консульское агентство Польши в Смоленске стало известно 14 июня. В МИД РФ был вызван посол страны Кшиштоф Краевский, где ему вручили ноту с уведомлением о закрытии агентства, а также заявили, что вышедшая за все цивилизованные рамки агрессивная политика польских властей и любой её враждебный шаг не останутся без ответа РФ.
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