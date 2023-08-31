Кононов покинул "Сатурн" спустя два месяца, команду возглавил Роман Широков

Бывший наставник "Спартака" и "Краснодара" Олег Кононов покинул пост главного тренера раменского "Леон Сатурна". Команду возглавил Роман Широков.

Как сообщили в пресс-службе клуба, Кононов написал заявление об уходе по собственному желанию без объяснения причин. Он возглавил "Сатурн" в начале июня и одержал победу в пяти из шести матчей Второй лиги. Вместе с ним команду покинули тренер Дмитрий Горяинов и специалист по физподготовке Виталий Яцко.

Занимающий пост директора "Сатурна" Роман Широков стал исполняющим обязанности главного тренера. Он признался, что имеет соответствующую лицензию, однако случившееся для него стало полной неожиданностью.

"Вместе с тем это не отменяет наших задач и планов. У нас хорошая команда, укомплектованная качественными футболистами, и цель занять первое место остаётся неизменной. Движемся только вперёд. Иначе просто быть не может. Как я и говорил на встрече с болельщиками, которым хочу сказать огромное спасибо за поддержку, мы хотим вернуть "Сатурну" утраченные позиции", — сказал Широков.