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31 августа, 20:18

Кононов покинул "Сатурн" спустя два месяца, команду возглавил Роман Широков

<p>Роман Широков (слева) и Олег Кононов (справа). Обложка © VK / <a href="https://vk.com/fcsaturn?z=photo528488001_457250996/wall-28813497_55385" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дмитрий Абарёнов</a></p>

Роман Широков (слева) и Олег Кононов (справа). Обложка © VK / Дмитрий Абарёнов

Бывший наставник "Спартака" и "Краснодара" Олег Кононов покинул пост главного тренера раменского "Леон Сатурна". Команду возглавил Роман Широков.

Как сообщили в пресс-службе клуба, Кононов написал заявление об уходе по собственному желанию без объяснения причин. Он возглавил "Сатурн" в начале июня и одержал победу в пяти из шести матчей Второй лиги. Вместе с ним команду покинули тренер Дмитрий Горяинов и специалист по физподготовке Виталий Яцко.

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Занимающий пост директора "Сатурна" Роман Широков стал исполняющим обязанности главного тренера. Он признался, что имеет соответствующую лицензию, однако случившееся для него стало полной неожиданностью.

"Вместе с тем это не отменяет наших задач и планов. У нас хорошая команда, укомплектованная качественными футболистами, и цель занять первое место остаётся неизменной. Движемся только вперёд. Иначе просто быть не может. Как я и говорил на встрече с болельщиками, которым хочу сказать огромное спасибо за поддержку, мы хотим вернуть "Сатурну" утраченные позиции", — сказал Широков.

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А ранее были названы имена 49 футболистов, вызванных на сентябрьский сбор сборной России. Он состоится в Новогорске с 4 по 12 сентября.

Артур Лапсаков
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