Рублёв обыграл Монфиса и вышел в 1/16 Открытого чемпионата США

Россиянин Андрей Рублёв вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата США (US Open). В матче третьего круга он в четырёх сетах победил француза Гаэля Монфиса со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1.

За выход в 1/8 финала Рублёв поборется с ещё одним представителем Франции Артуром Риндеркнешем.

Ранее в четвёртый круг также пробился Аслан Карацев. За выход в следующую стадию 1 сентября он встретится с американцем Беном Шелтоном.