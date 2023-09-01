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31 августа, 23:55

Рублёв обыграл Монфиса и вышел в 1/16 Открытого чемпионата США

Россиянин Андрей Рублёв вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата США (US Open). В матче третьего круга он в четырёх сетах победил француза Гаэля Монфиса со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1.

За выход в 1/8 финала Рублёв поборется с ещё одним представителем Франции Артуром Риндеркнешем.

Александрова обыграла украинку Цуренко и вышла в третий круг US Open

Александрова обыграла украинку Цуренко и вышла в третий круг US Open

Ранее в четвёртый круг также пробился Аслан Карацев. За выход в следующую стадию 1 сентября он встретится с американцем Беном Шелтоном.

Ранее Лайф рассказывал, что россиянка Анастасия Павлюченкова уступила украинке Элине Свитолиной в матче второго круга US Open. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 7:5, 4:6, 4:6.

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Артур Лапсаков
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