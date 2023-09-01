Американской Bradley вынесли неутешительный вердикт после сравнения с российской БМП-3

Подробное изучение трофейной боевой машины пехоты M2 Bradley выявило тотальное отставание американской техники от российской БМП-3. Таким вердиктом поделился замдиректора Курганмашзавода Роман Хромов.

По словам эксперта, зарубежный образец уступает технике отечественного производства почти по всем характеристикам. 25-миллиметровая автопушка Bradley не идёт ни в какое сравнение со спаркой из 100-мм и 30-мм орудий БМП-3. Также "бэха" обладает лучшей подвижностью и способна преодолевать водные преграды без остановки, в то время как американская машина не готова ни к зыбким грунтам, ни к плаванию без долгих дополнительных манипуляций.

"Натурное изучение образцов, захваченных в СВО, подтвердило, что американская БМП Bradley не является аналогом российской БМП-3. Изучение трофеев подтверждает, что БМП-3 по совокупности характеристик, огневой мощности, подвижности, удобству в эксплуатации, обслуживанию, ремонту на уровень превосходит американскую БМП", — рассказал замглавы КМЗ РИА "Новости".

Также собеседник издания напомнил, что в 1991 году Bradley и БМП-3 уже сравнивали напрямую в рамках тендера ОАЭ. Изучив все возможности образцов бронетехники, восточноафриканское государство остановило свой выбор на российской машине, которая превзошла американского оппонента с большим отрывом.