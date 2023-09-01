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Регион
Опубликовано 1 сентября 2023, 07:58

В затопленном Уссурийске нарядные школьники с цветами отправились на линейку вплавь

В Уссурийске школьники 1 сентября добираются на линейку на лодках

В Уссурийске 1 сентября нарядные школьники и первоклассники добираются на линейку на лодках из-за наводнения, которое накрыло Приморский край в результате мощнейшего циклона. Кадры, снятые местными жителями, публикует SHOТ.

В Уссурийске школьники 1 сентября добираются на линейку на лодках. Видео © t.me / Svodka25 / SHOT

"Вот сегодня у нас 1 сентября. Детишки — школьники наши — передвигаются на лодках. Вот такой праздник у наших ребят. Новоникольский проезд, 10", — говорит автор видео.

Из-за наводнения в регионе решили перенести начало учебного года: у старшеклассников уроки начнутся 4 сентября, а у младшеклассников — 11-го. При этом власти решили не лишать ребят торжественных линеек и сделали для них исключение. График занятий же в первую учебную неделю будет плавающий.

Глава Приморского края Олег Кожемяко даже посетил одну из школ Уссурийска, где за парты впервые сели 180 ребят. Всего же в регионе, по его словам, в школы отправились 23,5 тысячи первоклассников.

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Напомним, в начале августа в Приморский край пришли осадки в виде мощных ливней. 25-го числа в регионе объявили режим ЧС федерального уровня. В настоящее время ущерб от удара стихии оценивается в семь миллиардов рублей. До сих пор проводится эвакуация жителей некоторых населённых пунктов. Например, вчера военные на корабле вывезли людей из Хасанского округа во Владивосток.

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t.me / Svodka25

Николь Вербер
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