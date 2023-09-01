В затопленном Уссурийске нарядные школьники с цветами отправились на линейку вплавь
В Уссурийске школьники 1 сентября добираются на линейку на лодках
В Уссурийске 1 сентября нарядные школьники и первоклассники добираются на линейку на лодках из-за наводнения, которое накрыло Приморский край в результате мощнейшего циклона. Кадры, снятые местными жителями, публикует SHOТ.
"Вот сегодня у нас 1 сентября. Детишки — школьники наши — передвигаются на лодках. Вот такой праздник у наших ребят. Новоникольский проезд, 10", — говорит автор видео.
Из-за наводнения в регионе решили перенести начало учебного года: у старшеклассников уроки начнутся 4 сентября, а у младшеклассников — 11-го. При этом власти решили не лишать ребят торжественных линеек и сделали для них исключение. График занятий же в первую учебную неделю будет плавающий.
Глава Приморского края Олег Кожемяко даже посетил одну из школ Уссурийска, где за парты впервые сели 180 ребят. Всего же в регионе, по его словам, в школы отправились 23,5 тысячи первоклассников.
Напомним, в начале августа в Приморский край пришли осадки в виде мощных ливней. 25-го числа в регионе объявили режим ЧС федерального уровня. В настоящее время ущерб от удара стихии оценивается в семь миллиардов рублей. До сих пор проводится эвакуация жителей некоторых населённых пунктов. Например, вчера военные на корабле вывезли людей из Хасанского округа во Владивосток.
t.me / Svodka25