Украинские СМИ заявили, что дрон попал по заводу в Люберцах. Лайф публикует видеоопровержение

Украинские СМИ сообщили, что беспилотник, сбитый сегодня утром в Подмосковье, якобы попал по Томилинскому электронному заводу в Люберцах. SHOT публикует видео с места, которое опровергает заявления украинской стороны.

На кадрах видно, что обстановка у завода спокойная, никаких повреждений и следов пожара нет. Всё потому, что дрон упал в поле, а не на территории завода в Томилино. При этом распространяемые в соцсетях кадры якобы "пожара на Томилинском заводе после атаки беспилотника" — видео 2022 года.