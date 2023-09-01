Украинские СМИ заявили, что дрон попал по заводу в Люберцах. Лайф публикует видеоопровержение
Беспилотник упал вдалеке от Томилинского электронного завода в Подмосковье
Украинские СМИ сообщили, что беспилотник, сбитый сегодня утром в Подмосковье, якобы попал по Томилинскому электронному заводу в Люберцах. SHOT публикует видео с места, которое опровергает заявления украинской стороны.
На кадрах видно, что обстановка у завода спокойная, никаких повреждений и следов пожара нет. Всё потому, что дрон упал в поле, а не на территории завода в Томилино. При этом распространяемые в соцсетях кадры якобы "пожара на Томилинском заводе после атаки беспилотника" — видео 2022 года.
Обстановка у Томилинского электронного завода в Люберцах.Видео © SHOT
Напомним, об уничтожении украинского БПЛА сегодня утром сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это был дрон-камикадзе "Бобёр", его заметили около деревни Морозово Раменского района примерно в 6:47. Фрагменты сбитого дрона разбросало в радиусе полутора километров в лесополосе, вдалеке от жилых домов.