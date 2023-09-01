Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе рабочей поездки в ЛНР поздравил студентов Луганского государственного педагогического университета с началом учебного года и отметил, что для них это первый День знаний в составе России.

"Для нас особенно важно быть сегодня вместе с первокурсниками в Луганской Народной Республике, которая отныне и навсегда стала частью Российской Федерации. Все ключевые для страны события сейчас и в ближайшее время будут происходить именно в новых регионах. И у нас хватит ресурсов, чтобы всячески помочь восстановить и создать комфортную среду для жизни каждого человека", — добавил Слуцкий.

Он также подчеркнул необходимость сделать профессию педагога одной из самых высокооплачиваемых, поскольку от учительского труда, энергии, таланта, созидания и опыта зависит будущее поколения и всей страны.

"Педагогика и наставничество — благородная сфера воспитания патриотичной, стабильной и счастливой молодёжи на благо России. Однако недопустимо иметь такой низкий порог заработной платы учителей, которые передают свои знания, прививают нравственность, ответственность и иные духовные качества подрастающему поколению, которое будет строить будущее страны", — добавил глава ЛДПР.