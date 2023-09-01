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1 сентября, 18:42

Новым президентом Сингапура избран экс-заместитель премьера Тарман Шанмугаратнам

<p>Тарман Шанмугаратнам. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Тарман Шанмугаратнам. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

На президентских выборах в Сингапуре победил бывший заместитель премьера страны Тарман Шанмугаратнам. Об этом сообщило издание The Straits Times.

Согласно информации газеты, Шанмугаратнам победил, набрав 70,4% голосов. Его конкуренты Нг Кок Сонга и Тан Кин Лиана набрали 15,72% и 13,88% голосов соответственно.

"У меня есть полная уверенность, что он (Шанмугаратнам. — Прим. Лайфа) будет отлично выполнять свои обязанности президента", — прокомментировал результат президентских выборов премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун.

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А 30 августа действующий президент Габона Али бен Бонго Ондимба был переизбран на третий срок по итогам выборов. Он набрал 64,2% голосов. Однако сразу же после завершения президентской гонки армия Габона заявила о том, что результаты выборов аннулируются, а состав всех действующих в государстве институтов власти распущен.

Юрий Лысенко
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