Новым президентом Сингапура избран экс-заместитель премьера Тарман Шанмугаратнам
Тарман Шанмугаратнам. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
На президентских выборах в Сингапуре победил бывший заместитель премьера страны Тарман Шанмугаратнам. Об этом сообщило издание The Straits Times.
Согласно информации газеты, Шанмугаратнам победил, набрав 70,4% голосов. Его конкуренты Нг Кок Сонга и Тан Кин Лиана набрали 15,72% и 13,88% голосов соответственно.
"У меня есть полная уверенность, что он (Шанмугаратнам. — Прим. Лайфа) будет отлично выполнять свои обязанности президента", — прокомментировал результат президентских выборов премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун.
А 30 августа действующий президент Габона Али бен Бонго Ондимба был переизбран на третий срок по итогам выборов. Он набрал 64,2% голосов. Однако сразу же после завершения президентской гонки армия Габона заявила о том, что результаты выборов аннулируются, а состав всех действующих в государстве институтов власти распущен.