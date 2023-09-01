Новым президентом Сингапура избран экс-заместитель премьера Тарман Шанмугаратнам

На президентских выборах в Сингапуре победил бывший заместитель премьера страны Тарман Шанмугаратнам. Об этом сообщило издание The Straits Times.

Согласно информации газеты, Шанмугаратнам победил, набрав 70,4% голосов. Его конкуренты Нг Кок Сонга и Тан Кин Лиана набрали 15,72% и 13,88% голосов соответственно.

"У меня есть полная уверенность, что он (Шанмугаратнам. — Прим. Лайфа) будет отлично выполнять свои обязанности президента", — прокомментировал результат президентских выборов премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун.