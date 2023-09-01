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1 сентября, 20:45

Госдеп санкционировал продажу Болгарии бронемашин Stryker на 1,5 млрд долларов

Сделка по продаже Болгарии колёсных бронетранспортёров Stryker получила одобрение в Госдепартаменте США. Речь идёт об отправке 183 машин и сопутствующего оборудования на сумму 1,5 миллиарда долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона.

"Продажа послужит для реализации целей внешней политики и национальной безопасности США путём укрепления безопасности союзника по НАТО, выступающего важной силой в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса в Европе", — гласит заявление.

По данным агентства, для реализации сделки её должен одобрить и Конгресс США. Белый дом уже уведомил законодателей о своём решении и будет ждать рассмотрения заявки, которое должно произойти в течение 30 дней.

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Одобрительно Госдеп ранее отозвался и о сделке по продаже Польше ударных вертолётов AH-64E Apache на 12 миллиардов долларов. Также ведомство санкционировало отправку Германии ракет AMRAAM.

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Wikipedia / DVIDSHUB

Илья Пушкарев
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