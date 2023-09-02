Избранный президент Гватемалы сообщил о подготовке в стране госпереворота
Бернандо Аревало. Обложка © ТАСС / ZUMA Press Wire
Нежелание ряда гватемальских политиков признавать итоги президентских выборов привело к подготовке в республике государственного переворота. О возможном мятеже сообщил избранный глава республики Бернандо Аревало.
К путчистам он отнёс, например, сотрудников прокуратуры и парламента страны. Целью заговорщиков является недопущение вступления нового президента в должность, считает гватемальский лидер.
"Существует группа политиков и чиновников, которые отказываются признавать результаты. Они запустили в ход план по нарушению конституционного порядка. Эти действия представляют собой государственный переворот", — уведомил Аревало журналистов.
Тем временем пришедшие к власти в Нигере мятежники запретили деятельность международных организаций в зонах проведения военных операций. А за день до этого Ниамей разорвал все соглашения с Францией в области безопасности.