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2 сентября, 03:24

Избранный президент Гватемалы сообщил о подготовке в стране госпереворота

<p>Бернандо Аревало. Обложка © ТАСС / ZUMA Press Wire</p>

Бернандо Аревало. Обложка © ТАСС / ZUMA Press Wire

Нежелание ряда гватемальских политиков признавать итоги президентских выборов привело к подготовке в республике государственного переворота. О возможном мятеже сообщил избранный глава республики Бернандо Аревало.

К путчистам он отнёс, например, сотрудников прокуратуры и парламента страны. Целью заговорщиков является недопущение вступления нового президента в должность, считает гватемальский лидер.

"Существует группа политиков и чиновников, которые отказываются признавать результаты. Они запустили в ход план по нарушению конституционного порядка. Эти действия представляют собой государственный переворот", — уведомил Аревало журналистов.

В Гватемале избрали нового президента

В Гватемале избрали нового президента

Тем временем пришедшие к власти в Нигере мятежники запретили деятельность международных организаций в зонах проведения военных операций. А за день до этого Ниамей разорвал все соглашения с Францией в области безопасности.

Илья Пушкарев
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