Избранный президент Гватемалы сообщил о подготовке в стране госпереворота

Нежелание ряда гватемальских политиков признавать итоги президентских выборов привело к подготовке в республике государственного переворота. О возможном мятеже сообщил избранный глава республики Бернандо Аревало.

К путчистам он отнёс, например, сотрудников прокуратуры и парламента страны. Целью заговорщиков является недопущение вступления нового президента в должность, считает гватемальский лидер.

"Существует группа политиков и чиновников, которые отказываются признавать результаты. Они запустили в ход план по нарушению конституционного порядка. Эти действия представляют собой государственный переворот", — уведомил Аревало журналистов.