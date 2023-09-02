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2 сентября, 05:23

Зеленскому предрекли неминуемый крах карьеры в случае потери Купянска

Guancha: Потеря Купянска станет концом политической карьеры Зеленского

Скоро наступит конец политической карьеры украинского президента Владимира Зеленского. Это произойдёт сразу после потери Купянска и продвижения российских войск в Харьковской области, считает обозреватель издания "Гуаньча" Чэнь Фэн.

Он отметил, что по мере провала контрнаступления ВСУ в Запорожской области Зеленский "теряет весь свой лоск", а также добавил, что у командования, солдат и властей сильно расходятся мнения о причинах их неудач. Вместе с тем эксперт назвал Купянск ещё "более тревожащим местом", где у украинских военных сложилась крайне тяжёлая ситуация. Туда даже лично прибыл главком Сухопутными войсками Незалежной Александр Сырский.

Обозреватель также допустил, что в случае успеха Вооружённые силы России могут атаковать с покинутого ВСУ фланга и даже соединиться с подразделениями со стороны Белгорода для взятия Харькова, что непременно повлечёт серьёзные последствия и станет для Киева "огромной политической и военной катастрофой".

"Политическая карьера Зеленского рухнет", — указал он.

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Кстати, ранее в США предрекли украинскому контрнаступлению конец по самой банальной причине. Как заявил американский журналист Никсон, у ВСУ просто нет солдат для дальнейшего прорыва. При этом отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что их контрнаступление свернётся до конца сентября.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MADS CLAUS RASMUSSEN

Николь Вербер
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