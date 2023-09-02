"Будут стёрты с лица земли": В США испугались уничтожения из-за одной ошибки в прошлом

Односторонний выход США из договора по ПРО по решению Джорджа Буша – младшего в 2002 году может привести к проигрышу Вашингтона в ядерной войне. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, в случае эскалации конфликта между США и Россией на Украине первым потребуется несколько месяцев для сбора всех своих вооружённых сил. Причём эта заминка дорого обойдётся Вашингтону — реакция Москвы не заставит себя ждать: она начнёт топить американские корабли, а армия Штатов даже не сможет ответить.

"Чего Соединённые Штаты не учли, так это того, что из-за Джорджа Буша – младшего и его решения выйти из договора по ПРО Россия разработала надёжную и эффективную систему противоракетной обороны", — подчеркнул аналитик.

По его словам, Москва может отразить удар любого оружия с ядерным зарядом, запущенного американцами, в то время как у США такой возможности нет. В отличие от Штатов, страна сможет выжить при любом раскладе благодаря потенциалу нейтрализовать подавляющее количество боезарядов.

"Соединённые Штаты не смогли бы выжить, они были бы стёрты с лица земли", — указал Джонсон.