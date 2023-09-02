В Госдуме поставили на место чиновника ЕС после слов о выборах в новых регионах России

Заявление официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано нужно расценивать как вмешательство в дела России. Об этом сказал председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.

Стано назвал в "Твиттере" выборы в новых российских регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — незаконными. По его словам, голосование якобы идёт вразрез с международным законодательством, поэтому всех организаторов нужно установить и наказать.

"Расцениваем угрозы, прозвучавшие со стороны чиновника Евросоюза, как грубое вмешательство во внутренние дела России и давление на избирателей. Господину Стано не стоит сомневаться, выборы обязательно состоятся на всех территориях нашей страны", — написал Пискарёв в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что для России мнение Стано вообще не играет никакой роли, а вот Евросоюзу стоит задуматься о своей функции в украинском конфликте. Пискарёв уверен, что к ответственности следует призвать тех западных политиков, кто поддерживает киевский режим и отправляет ему смертоносное оружие, из которого ВСУ бьют по школам, больницам и садам.