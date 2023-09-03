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3 сентября, 04:51

В Польше на примере БРИКС доказали ложь Запада о России

Польский журналист Важеха: Запад лжёт, заявляя об изоляции России

Мнение, что украинский конфликт привёл к изоляции России, ошибочно. Об этом пишет автор польского издания FPG24 Лукаш Важеха.

"Встреча в Йоханнесбурге (в рамках объединения БРИКС. — Прим. Лайфа) показывает, в какой степени это манипуляция, а точнее простая ложь. Россия, конечно, была изолирована, но только от Запада, понимаемого в широком смысле как большинство европейских стран, США, Канада, Австралия, Япония и Южная Корея", — отметил журналист, указав, что это не большая часть мира.

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По его словам, такой миф возникает из-за "огромных доз пропаганды". Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с результатами прошедшего в августе саммита стран БРИКС. Валеха считает, что происходящее на Украине — это противостояние России и США и большинство государств не желают в нём участвовать.

Напомним, саммит стран БРИКС прошёл в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин выступил на мероприятиях саммита по видеосвязи. С 1 января 2024 года участниками объединения БРИКС станут ещё шесть стран: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Климентьев

Лариса Сафронова
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