Россиянам дали советы, как избавиться от дряблого живота

Упражнения на пресс, массаж, радиочастотный лифтинг помогут избавиться от дряблости и подтянуть мышцы живота. Об этом в беседе с Лайфом рассказала массажист, мастер аппаратных и ручных техник коррекции фигуры Анастасия Мищенко.

Массажист, мастер аппаратных и ручных техник коррекции фигуры Анастасия Мищенко. Фото предоставлено Лайфу

По словам специалиста, наиболее распространёнными причинами возникновения дряблости в области живота являются: потеря упругости кожи после беременности или в результате возраста, нарушение гормонального фона, неправильное питание или вредные привычки, недостаток физической активности, гормональные изменения после менопаузы, резкое похудение или набор веса (более 10 кг).

Перед началом работы с проблемной зоной нужно исключить гормональный фактор, проконсультировавшись с эндокринологом и изучив анализы. На первом этапе следует сделать упор на питании: злоупотребление обработанными продуктами, жирной пищей, сахаром и алкоголем способствует накоплению жировых отложений. Также важно во время работы исключить фактор стресса из жизни, ведь он вместе с недосыпанием вызывает выработку кортизола, способствующего накоплению жира.

Укрепить мышцы живота и сделать зону подтянутой можно с помощью регулярных упражнений на пресс. Но результаты, предупредила эксперт, могут отличаться в зависимости от генетических предрасположенностей и индивидуальных особенностей. Кроме того, LPG-массаж улучшает микроциркуляцию и лимфодренаж, а это повышает тургор кожи, а также устраняет дряблость и целлюлит. Процедура стимулирует кровообращение в области живота и помогает удалить лишнюю жидкость и токсины через лимфатическую систему.

RF-лифтинг (радиочастотный) стимулирует коллаген и повышает упругость кожи. Эта процедура наиболее эффективна именно для подтяжки и укрепления кожи в области живота. При лифтинге радиочастотные волны проникают в глубокие слои кожи и нагревают ткани, стимулируя фибробласты.

Криолиполиз, или "жировая заморозка", по словам собеседницы Лайфа, делается для уничтожения жировых клеток. Они разрушаются, постепенно метаболизируются и выводятся из организма. Ещё один способ избавиться от дряблого живота — вакуумный баночный массаж. В результате него укрепляются мышцы, улучшается кровообращение и стимулируются обменные процессы в тканях. А лимфодренажный массаж в области живота может помочь улучшить кровообращение, уменьшить отёчность и подтянуть кожу.