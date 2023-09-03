Корабль Crew Dragon с космонавтом Андреем Федяевым успешно отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-6 на борту успешно отстыковался от МКС для возвращения на Землю. Трансляция велась на сайте NASA.

Отстыковка корабля Crew Dragon от МКС. Видео © X (Twitter) / SpaceX

Отстыковка от станции, которая состоялась в 14:05 по московскому времени, изначально была намечена на 1 сентября, но дважды переносилась из-за погодных условий в районе приводнения. Сейчас оно планируется на 07:17 мск 4 сентября.

В состав экипажа корабля входят российский космонавт Андрей Федяев, астронавты NASA Вуди Хобург и Стивен Боуэн, а также астронавт из ОАЭ Султан ан-Неяди.

Напомним, Crew Dragon с экипажем миссии Crew-6 стартовал к МКС 2 марта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) при помощи ракеты-носителя Falcon 9. На следующий день он пристыковался к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС.