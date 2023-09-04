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4 сентября, 01:48

В США не подтвердили планы отправить Киеву снаряды с обеднённым ураном

Совет по нацбезопасности: США не пошлют Киеву снаряды с обеднённым ураном

Белый дом не может подтвердить планы по отправке на Украину снарядов с обеднённым ураном. Такие данные РИА "Новости" озвучил представитель совета по национальной безопасности США.

"Я не могу", — заявил он, отказавшись подтверждать подобные намерения США.

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Напомним, ранее Reuters сообщил, что Украина впервые получит от США снаряды с обеднённым ураном. По данным агентства, они включены Белым домом в следующий пакет военной помощи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее высказывалась, что соседнее государство станет непригодным для жизни в случае активного использования таких боеприпасов.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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