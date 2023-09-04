Психолог дала 7 советов, чтобы коварная осенняя меланхолия не затянула вас, как в болото

Коварная осенняя меланхолия может затянуть человека, как в болото. Смена настроения и состояния в это время года вполне естественна. Летом мы просыпаемся тогда, когда солнце светит ярко и греет жарко, мы чувствуем прилив сил и энергии, хочется активного отдыха, движения. Осенью же, наоборот, мы так же, как и вся живая природа, готовимся к зимней "спячке" и постепенно переходим от летнего энергетического прилива к спокойствию, созерцанию и размышлениям над смыслом жизни. Что такое осенняя меланхолия и как не попасться на её крючок, Лайфу рассказала психолог Кристина Хабарова.

"Осенняя меланхолия — это не что иное, как сезонная депрессия. Симптомы, которые сопровождают это состояние: сонливость, леность, снижение настроения и концентрации внимания, раздражительность", — рассказала она.

Психолог Кристина Хабарова. Фото предоставлено Лайфу

7 правил, как не столкнуться с осенней меланхолией

1. Больше света. Уменьшение светового дня даёт эффект снижения продуктивности, а значит, первое правило — больше света. Держите шторы открытыми, сидите ближе к окну. И самое важное — полюбите утренние прогулки, они помогут компенсировать нехватку солнечного света в дождливое, холодное время года.

2. Качественный сон. Сон поможет держать в балансе выработку мелатонина и других гормонов. Соответственно, гормональный баланс поможет организму эффективнее противостоять стрессам и неблагоприятным внешним условиям, отметила Хабарова.

3. Больше красок. Психолог рекомендует создать вокруг себя не серую, а красочную атмосферу, например, пересмотрев свой гардероб или интерьер. Наполните вазу фруктами и поставьте её в центр стола, наденьте вместо чёрного пальто яркое.

4. Разрешите себе хандрить, но недолго. По словам эксперта, вам стоит принять апатию и хандру: не сопротивляйтесь этому состоянию, разрешите ему быть, но определите конкретный срок. Например, вы чувствуете, что на вас накатывает грусть и печаль, скажите себе: "Хорошо, мне хочется грустить и я разрешаю себе это. Значит, мне это необходимо, возможно, даже для того, чтобы успокоиться и восстановиться. Только грустить я буду три дня, а дальше вернусь к своей продуктивной жизни". Это нужно, чтобы не застрять в негативном состоянии бессрочно.

5. Займитесь любимым делом или хобби. Это отвлечёт вас от дурного настроения.

6. Заботьтесь о себе. Не ругайте себя в этот период за непродуктивность, а позвольте приятные радости, например принять тёплую ванну вечером, посидеть перед телевизором, укутавшись в плед, и так далее. Любите себя в любом состоянии и настроении.

7. Не стесняйтесь обращаться к специалистам, если чувствуете, что период осенней меланхолии затянулся и вы самостоятельно уже не можете справиться с негативными эмоциями.