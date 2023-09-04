Уролог раскрыл, о каких болезнях свидетельствует моча цвета мясных помоев
Уролог Смерницкий: Моча цвета пива говорит о проблемах с печенью или желчным
Моча — это продукт жизнедеятельности человека, выделяемый почками. Этот экскремент может иметь цвета всех оттенков радуги, но любой цвет, кроме соломенно-жёлтого, является патологическим и может свидетельствовать о различных заболеваниях. Как по моче понять, что со здоровьем что-то не так, Лайфу рассказал Андрей Смерницкий — врач-уролог высшей квалификационной категории Центральной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Басманной.
Цвет пива. Повышенное содержание желчных пигментов придают моче тёмный цвет "пива". По словам уролога, это верный признак проблем с печенью или желчным пузырём.
Насыщенно-жёлтый цвет. Это признак нехватки жидкости, обезвоживания.
Красный, розовый, цвет "мясных помоев". Это признак кровотечения из почек, мочевого пузыря, уретры. Особенно настораживает красный цвет мочи в сочетании с безболезненным мочеиспусканием — в этом случае необходимо исключить онкологические заболевания мочевого пузыря и почек, предупреждает Смерницкий.
Красный цвет моча имеет также при порфирии (ряд заболеваний обмена веществ), талассемии (наследственные заболевания крови, для которых характерно снижение выработки гемоглобина) и малярии. Также окрашивать в этот цвет мочу могут чрезмерные, экстремальные физические нагрузки.
Бело-серый цвет. Мутная, непрозрачная моча – признак инфекции мочевых путей, почек и мочевого пузыря, а также гнойного воспаления почек.
Чёрный цвет. Это симптом нарушения обмена аминокислоты тирозина.
Зелёный цвет. В этом случае уролог советует исключить заболевания кишечника.
Голубой цвет. Свидетельствует о нарушении обмена аминокислоты триптофана.
Также на цвет мочи могут влиять пища и ряд лекарств, но эти изменения обычно кратковременны.
А ранее уролог составил список анализов, которые мужчинам нужно сдавать каждый год. Многие представители сильного пола пренебрегают регулярными визитами к врачу, предпочитая заниматься самолечением и даже терпеть боль. Такой подход в конечном итоге может обернуться лишь возникновением более серьёзных заболеваний и осложнений.
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