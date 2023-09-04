Уролог раскрыл, о каких болезнях свидетельствует моча цвета мясных помоев

Моча — это продукт жизнедеятельности человека, выделяемый почками. Этот экскремент может иметь цвета всех оттенков радуги, но любой цвет, кроме соломенно-жёлтого, является патологическим и может свидетельствовать о различных заболеваниях. Как по моче понять, что со здоровьем что-то не так, Лайфу рассказал Андрей Смерницкий — врач-уролог высшей квалификационной категории Центральной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Басманной.

Цвет пива. Повышенное содержание желчных пигментов придают моче тёмный цвет "пива". По словам уролога, это верный признак проблем с печенью или желчным пузырём.

Насыщенно-жёлтый цвет. Это признак нехватки жидкости, обезвоживания.

Красный, розовый, цвет "мясных помоев". Это признак кровотечения из почек, мочевого пузыря, уретры. Особенно настораживает красный цвет мочи в сочетании с безболезненным мочеиспусканием — в этом случае необходимо исключить онкологические заболевания мочевого пузыря и почек, предупреждает Смерницкий.

Красный цвет моча имеет также при порфирии (ряд заболеваний обмена веществ), талассемии (наследственные заболевания крови, для которых характерно снижение выработки гемоглобина) и малярии. Также окрашивать в этот цвет мочу могут чрезмерные, экстремальные физические нагрузки.

Бело-серый цвет. Мутная, непрозрачная моча – признак инфекции мочевых путей, почек и мочевого пузыря, а также гнойного воспаления почек.

Чёрный цвет. Это симптом нарушения обмена аминокислоты тирозина.

Зелёный цвет. В этом случае уролог советует исключить заболевания кишечника.

Голубой цвет. Свидетельствует о нарушении обмена аминокислоты триптофана.

Также на цвет мочи могут влиять пища и ряд лекарств, но эти изменения обычно кратковременны.