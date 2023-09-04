В Кремле предположили, какой формат предпочтёт Путин в единый день голосования
Песков: Путин, вероятно, выберет электронный способ голосования
Высока вероятность, что президент России Владимир Путин решит принять участие в едином дне голосования в электронном формате. Такое заявление сделал в беседе с журналистами его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков — о формате участия Путина в едином дне голосования. Видео © LIFE
"Это удобно, быстро, надёжно. Поэтому с большой уверенностью можно предположить, что и на этот раз президент выберет именно такой способ голосования", — сказал официальный представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что ранее Путин уже несколько раз отдавал предпочтение электронному формату голосования. По мнению президента, это чрезвычайно удобный способ, особенно для таких занятых людей, как он сам.
Напомним, единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября. Пройдут выборы глав 26 регионов, включая новые субъекты России, а также выборы депутатов законодательных собраний в 16 субъектах. В столице состоятся выборы мэра. "Единая Россия" выдвинула действующего градоначальника Сергея Собянина, который занял этот пост в 2010 году и уже дважды побеждал на выборах — в 2013 и 2018 годах. В общей сложности Мосгоризбирком зарегистрировал для участия в выборах в столице пять кандидатов.