Фасилитатор рассказала, как стать счастливым человеком

По-настоящему счастливый человек свободен в своих проявлениях и может быть тем, кем хочет, следовательно, позволяет и другим быть собой. Если вы не чувствуете себя таким, то надо найти то, что вас радует. Такой совет дала магистр психологии, международный фасилитатор (человек, обеспечивающий успешную групповую коммуникацию), член Международной федерации коучинга Тамара Лагоша.

"Каждый человек хочет быть счастливым, ведь нет смысла жить только ради других. Позвольте себе найти то, что будет вас радовать, вдохновлять и наполнять. Тогда ваша жизнь станет более яркой, насыщенной и интересной", — отметила она в беседе с порталом "Страсти".

Эксперт добавила, что свободный человек не подумает, что настроение окружающих связано с ним. Он не станет брать на себя ответственность за чужое счастье и терпеть неудобства. По словам Лагоши, в российской культуре принято находить близкого человека "по страданиям". Причём когда в общество страдающих людей приходит их противоположность, его избегают. Поэтому важно понять, какие люди вам созвучны.

Психолог добавила, что начать жить для себя поможет список радостей из не менее 30 пунктов. При этом зацикливаться на еде не стоит. В перечень можно включить путешествия, одежду, встречу с друзьями, поход в караоке и рисование. При составлении списка станет понятно, какие желания на самом деле ваши, а какие — навязаны.

"Допустим, вы хотите выучить японский язык: что-то прочитать на нём или поехать в Японию и свободно там разговаривать. А может, эта мечта появилась только потому, что ваша мама всегда хотела, чтобы вы знали этот язык и стали переводчиком? Тогда это не ваше желание, а незакрытый гештальт "мама бы гордилась", — пояснила Лагоша.

Кроме того, важно найти минимум час в день для себя и провести его так, как хочется: поспать, погулять, почитать или поиграть. Затем Лагоша советует выделять на такие занятия уже целый день.