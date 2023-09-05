"Всё хорошо": Шольц появился на публике впервые после получения травмы
Шольц появился на публике впервые после получения травмы
Канцлер ФРГ Олаф Шольц появился на публичном мероприятии впервые после получения травмы, сообщает агентство DPA. По данным журналистов, его видели в Берлине.
"Всё хорошо", — ответил глава кабмина на вопросы представителей СМИ о его здоровье.
Напомним, политический деятель травмировался 2 сентября, упав во время спортивной тренировки. Его поездка в город Херинген, которая должна была состояться 3 сентября, отменена.
Ранее Лайф писал, что Шольц разместил в соцсетях первое фото после полученной во время пробежки травмы. На снимке он предстал в пиратском образе с повязкой на глазу.
Twitter / Bundeskanzler Olaf Scholz