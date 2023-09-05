"Всё хорошо": Шольц появился на публике впервые после получения травмы

Канцлер ФРГ Олаф Шольц появился на публичном мероприятии впервые после получения травмы, сообщает агентство DPA. По данным журналистов, его видели в Берлине.

"Всё хорошо", — ответил глава кабмина на вопросы представителей СМИ о его здоровье.

Напомним, политический деятель травмировался 2 сентября, упав во время спортивной тренировки. Его поездка в город Херинген, которая должна была состояться 3 сентября, отменена.