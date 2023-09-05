Огромные колонны: Застрявшие в грязи участники Burning Man покидают фестиваль
Организаторы фестиваля Burning Man в штате Невада сняли запрет на выезд гостей
Застрявшие в грязи участники фестиваля Burning Man покидают пустыню в Неваде. Обложка © twitter / nicksortor
Организаторы фестиваля Burning Man в американском штате Невада, где из-за проливных дождей застряло более 70 тысяч гостей, открыли дороги для выезда участников. Соответствующая информация опубликована на странице мероприятия в соцсети X (ранее Twitter).
"Начались мероприятия по массовому отъезду из Блэк-Рок-Сити. Запрет на передвижение автотранспортом отменён", — сказано в сообщении.
Организаторы порекомендовали гостям отложить выезд на день, чтобы не создавать пробок, однако, судя по опубликованным в социальных сетях снимкам, ждать отъезда стали немногие. На фото видно, что огромные колонны автомобилей покидают пустыню, превратившуюся из-за ливней в грязь.
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Напомним, более 70 тысяч посетителей фестиваля Burning Man несколько дней назад застряли в пустыне Невады из-за проливных дождей. За сутки в районе проведения мероприятия выпала трёхмесячная норма осадков. Ранее организаторы были вынуждены остановить транспортное сообщение и попросить всех гостей экономить еду и воду. Известно, что один из посетителей фестиваля утонул в луже.