Огромные колонны: Застрявшие в грязи участники Burning Man покидают фестиваль

Организаторы фестиваля Burning Man в американском штате Невада, где из-за проливных дождей застряло более 70 тысяч гостей, открыли дороги для выезда участников. Соответствующая информация опубликована на странице мероприятия в соцсети X (ранее Twitter).

"Начались мероприятия по массовому отъезду из Блэк-Рок-Сити. Запрет на передвижение автотранспортом отменён", — сказано в сообщении.





Организаторы порекомендовали гостям отложить выезд на день, чтобы не создавать пробок, однако, судя по опубликованным в социальных сетях снимкам, ждать отъезда стали немногие. На фото видно, что огромные колонны автомобилей покидают пустыню, превратившуюся из-за ливней в грязь.