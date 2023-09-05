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5 сентября, 10:00

В МИД Южной Кореи высказались о возможном визите Ким Чен Ына в Россию

В МИД Южной Кореи заявили, что следят за возможным визитом Ким Чен Ына в Россию

Южнокорейская сторона внимательно следит за возможным визитом председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в российский Владивосток. Об этом заявил представитель МИД Южной Кореи, комментируя сообщения западных СМИ о подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера.

"По поводу последних тенденций, связанных с Северной Кореей, мы ведём плотное общение по линии компетентных органов Южной Кореи и США", — сказал журналистам представитель министерства.

Он добавил, что все члены ООН должны соблюдать резолюции Совета Безопасности, которые, в частности, включают запрет на торговлю оружием с Пхеньяном.

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Напомним, накануне NYT выпустила статью, где утверждалось, что лидер Северной Кореи может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке, где с 10 по 13 сентября пройдёт Восточный экономический форум (ВЭФ). Однако в Кремле не подтвердили эту информацию.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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