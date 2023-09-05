В МИД Южной Кореи высказались о возможном визите Ким Чен Ына в Россию

Южнокорейская сторона внимательно следит за возможным визитом председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в российский Владивосток. Об этом заявил представитель МИД Южной Кореи, комментируя сообщения западных СМИ о подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера.

"По поводу последних тенденций, связанных с Северной Кореей, мы ведём плотное общение по линии компетентных органов Южной Кореи и США", — сказал журналистам представитель министерства.