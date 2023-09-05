"Барби" и "Оппенгеймер" выйдут в Москве под другими названиями
В Москве показ "Барби" анонсировали под названием "Быстрые свидания"
Московский кинотеатр "Радуга кино" анонсировал показы нашумевших фильмов "Барби" и "Оппенгеймер" под названиями "Быстрые свидания" и "Дубак" соответственно. Такая информация о сеансах появилась 4 сентября, однако сегодня анонс о втором фильме исчез с сайта кинотеатра.
Анонсы фильмов "Оппенгеймер" и "Барби" под названиями "Дубак" и Быстрые свидания". Фото © "Радуга кино"
Премьера "Оппенгеймера" была назначена в "Радуге" на 7 сентября, а "Барби" — на 9-е число. Причём на первом стояла маркировка "18+", а на втором — "16+". Между тем в нескольких других российских кинотеатрах сеансы "Оппенгеймера" уже начались, а старт проката "Барби" также намечен на 9 сентября.
Напомним, в начале августа в Госдуме предложили ввести в России механизм принудительного лицензирования кинокартин, произведённых в недружественных странах. Уточнялось, что в таком случае граждане РФ смогли бы увидеть в том числе "Барби" и "Оппенгеймера". Однако в ответ на эту идею Минкульт России заявил, что данные картины не соответствуют традиционным ценностям РФ.
"Барби", режиссёр и сценарист Грета Гервиг / kino-teatr.ru, © "Оппенгеймер", режиссёр и сценарист Кристофер Нолан / kino-teatr.ru