"Барби" и "Оппенгеймер" выйдут в Москве под другими названиями

Московский кинотеатр "Радуга кино" анонсировал показы нашумевших фильмов "Барби" и "Оппенгеймер" под названиями "Быстрые свидания" и "Дубак" соответственно. Такая информация о сеансах появилась 4 сентября, однако сегодня анонс о втором фильме исчез с сайта кинотеатра.

Анонсы фильмов "Оппенгеймер" и "Барби" под названиями "Дубак" и Быстрые свидания". Фото © "Радуга кино"

Премьера "Оппенгеймера" была назначена в "Радуге" на 7 сентября, а "Барби" — на 9-е число. Причём на первом стояла маркировка "18+", а на втором — "16+". Между тем в нескольких других российских кинотеатрах сеансы "Оппенгеймера" уже начались, а старт проката "Барби" также намечен на 9 сентября.