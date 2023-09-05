Озвученные министром обороны России Сергеем Шойгу данные о более 66 тысячах погибших со стороны ВСУ с начала контрнаступления могут быть даже слегка занижены, так как украинские военные безуспешно штурмуют только первую линию обороны Российской армии. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

"Конечно, потери колоссальные, уничтожается любая западная техника. Украинская техника была уничтожена ещё несколько месяцев назад, поэтому все эти попытки штурмовать укреплённые районы Российской армии абсолютно безуспешны и впредь также не достигнут никакого успеха", — отметил он.

Парламентарий добавил, что президент Украины Владимир Зеленский вынужден бросать новые силы в бой, так как США требуют от него успехов на фронте. Дело в том, что из-за провалов ВСУ американскому лидеру Джо Байдену всё сложнее выбивать деньги в Конгрессе для финансирования украинской армии и Зеленского с его коррумпированной мафией, которая бросает Украину на уничтожение. Тем временем ряд европейских стран уже планируют "поживиться территорией" Незалежной, в некоторых государствах об этом говорят открыто, отметил собеседник Лайфа.

"Я уверен, что в ближайшие месяцы ситуация на фронте изменится в лучшую сторону для российских Вооружённых сил, Россия перейдёт в наступление — и в ближайшие месяцы вся территория Украины будет освобождена", — заключил депутат.