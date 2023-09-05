"Шест ей в руки!": Наталья Штурм дала совет уволенной секси-заведующей детсадом из Красноярска
Штурм: Уволенной за горячие фото завдетсадом стоит заняться стрип-пластикой
Анастасия Красильникова (слева) и Наталья Штурм. Обложка © Кадр из видео Telegram / Mash / Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nataliashturm
Певица Наталья Штурм прокомментировала скандал с заведующей детским садом из Красноярска, которую уволили за эротические фото и видео. В беседе с Лайфом звезда 90-х заявила, что эпатажная брюнетка Анастасия Красильникова явно ошиблась профессией. По мнению артистки, девушке следует применить свои таланты в любой сфере, связанной с творчеством, но в детском саду или школе — ей точно не место.
Эротические фото и видео заведующей детсадом из Красноярска. Видео © Telegram / Mash
"Интересно, а что, такая нехватка кадров в детских учреждениях любимого мною Красноярска? Кто её поставил на эту должность? <...> Родители абсолютно правильно отреагировали — она должна сказать спасибо, что ей указали правильный путь. Шест ей в руки! Пусть извинится перед родителями. А малыши такую бяку не смотрят, малыши даже не поймут, что за тётя-кошка испачкалась в сметанке", — высказалась Штурм.
Певица считает, что девушка могла бы хорошо устроиться в направлении стрип-пластики, экзотик-дэнс или приватных танцев. В заключение собеседница Лайфа сыронизировала, что сибирячка копирует её. При этом Наталья подчеркнула, что она, в отличие от Анастасии, ведёт здоровый образ жизни, мотивируя публику к спорту и правильному питанию.
Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске заведующую детским садом потребовали уволить за откровенные посты в соцсетях и игнорирование рабочих обязанностей. На девушку регулярно поступали жалобы в Департамент образования, но заявления разгневанных родителей долгое время оставались без ответа. Наконец сегодня СМИ сообщили, что её уволили.