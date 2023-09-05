"Шест ей в руки!": Наталья Штурм дала совет уволенной секси-заведующей детсадом из Красноярска

Певица Наталья Штурм прокомментировала скандал с заведующей детским садом из Красноярска, которую уволили за эротические фото и видео. В беседе с Лайфом звезда 90-х заявила, что эпатажная брюнетка Анастасия Красильникова явно ошиблась профессией. По мнению артистки, девушке следует применить свои таланты в любой сфере, связанной с творчеством, но в детском саду или школе — ей точно не место.

Эротические фото и видео заведующей детсадом из Красноярска. Видео © Telegram / Mash

"Интересно, а что, такая нехватка кадров в детских учреждениях любимого мною Красноярска? Кто её поставил на эту должность? <...> Родители абсолютно правильно отреагировали — она должна сказать спасибо, что ей указали правильный путь. Шест ей в руки! Пусть извинится перед родителями. А малыши такую бяку не смотрят, малыши даже не поймут, что за тётя-кошка испачкалась в сметанке", — высказалась Штурм.