Путин: Современный украинский режим основан на античеловеческой сущности
Запад, поставив во главе современной Украины этнического еврея, пытается тем самым скрыть античеловеческую сущность киевского режима. Таким мнением президент Владимир Путин поделился с журналистом Павлом Зарубиным, с которым пообщался во вторник после заседания оргкомитета "Победа".
Владимир Путин назвал отвратительным, что на Украине прикрывают героизацию нацизма. Видео © LIFE
"Я уже об этом говорил, но считаю важным повторить. То, что западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея, человека с еврейскими корнями, — таким образом они прикрывают античеловеческую сущность, которая положена в основу совершенного украинского государства. И это делает ситуацию в высшей степени отвратительной", — резюмировал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году нужно отметить не просто торжественно, а чтобы все праздничные мероприятия были наполнены глубоким содержанием. Кроме того, он выразил сожаление в связи с тем, что многим европейцам отшибло совесть и память, раз уж сегодня они воюют с прошлым, осознанно и в угоду политической конъюнктуре перевирая историю.
ТАСС / Михаил Климентьев