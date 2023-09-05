Эксперт оценил данные HRW о гибели жителей Изюма от кассетных снарядов ВСУ
Егорченков: Данные HRW пригодятся на трибуналах по военным преступлениям Киева
Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков заявил, что данные международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) обязательно пригодятся в ходе серии трибуналов по военным преступлениям различных украинских структур. Об этом он сказал в беседе с Лайфом.
"Очередная "зрада" международного уровня. Human Rights Watch собрала доказательства гибели жителей Изюма в результате обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами в 2022 году. Они изучали ситуацию на месте, в городе повсюду были остатки кассетных боеприпасов", — сказал эксперт.
Он добавил, что по направлению атак специалистам удалось установить, что кассетные бомбы применили ВСУ. Он также напомнил, что организация Human Rights Watch ранее подтвердила, что украинские войска сбрасывали в Изюме и противопехотные мины "Лепесток".
"История с новыми поставками Западом Украине кассетных боеприпасов получает, таким образом, ещё более неприглядный оборот. По крайней мере в ООН эту сторону вопроса нужно использовать для максимальной дискредитации всей военизированной шайки", — подчеркнул Егорченков.
Ранее директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм заявила, что жители города Изюма Харьковской области погибли в прошлом году после того, как украинские военные применили ракеты с кассетными боеприпасами. Также напомним, что в конце января Human Rights Watch обвинила ВСУ в убийстве жителей Изюма запрещёнными минами "Лепесток". В результате их применения по меньшей мере 11 человек погибли, ещё около 50 пострадали.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин