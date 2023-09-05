Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков заявил, что данные международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) обязательно пригодятся в ходе серии трибуналов по военным преступлениям различных украинских структур. Об этом он сказал в беседе с Лайфом.

"Очередная "зрада" международного уровня. Human Rights Watch собрала доказательства гибели жителей Изюма в результате обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами в 2022 году. Они изучали ситуацию на месте, в городе повсюду были остатки кассетных боеприпасов", — сказал эксперт.

Он добавил, что по направлению атак специалистам удалось установить, что кассетные бомбы применили ВСУ. Он также напомнил, что организация Human Rights Watch ранее подтвердила, что украинские войска сбрасывали в Изюме и противопехотные мины "Лепесток".