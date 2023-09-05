Евсеев покинул "Факел" спустя четыре месяца после назначения
ФК "Факел" объявил об отставке Вадима Евсеева с поста главного тренера
Главный тренер воронежского "Факела" Вадим Евсеев покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Вадим Евсеев покидает футбольный клуб "Факел". Вадим Валентинович, спасибо за вклад в развитие нашего клуба. За тот рывок в мае текущего года, который помог нашей команде сохранить прописку в Премьер-лиге. Двери нашего клуба всегда будут открыты для Вас!" — говорится в сообщении.
Евсеев возглавил "Факел" 1 мая прошлого года и финишировал с ним на 14-м месте. В стыковых матчах воронежцы обыграли "Енисей". В текущем сезоне "Факел" идёт на предпоследнем, 15-м месте, опережая только "Балтику". Имя нового наставника пока не сообщается.
Вадиму Евсееву 47 лет. Ранее он также тренировал футбольные клубы "Шинник", "Уфа", "СКА-Хабаровск", "Амкар", "Текстильщик".
Напомним, в последнем туре "Факел" проиграл "Крыльям Советов". Матч в Самаре завершился разгромом гостей со счётом 3:0.
ТАСС / Александр Демьянчук