В ВСУ, не прорвав первую линию обороны ВС РФ, испугались второй
В ВСУ заявили, что ВС РФ создали мощные укрепрайоны на второй линии обороны
На Украине пожаловались на мощную линию обороны российских войск. Как заявил официальный представитель сил обороны Таврического направления ВСУ Александр Штупун, российские военные, вероятно, смогли создать серьёзные укрепления на второй линии обороны на Запорожском направлении.
"Она (вторая линия обороны. — Прим. Лайфа) достаточно мощная. Не знаю, почему все думают, что она слабее. Да, плотность минных полей там меньше, но их количество тоже достаточно велико", — приводит EADaily его слова.
Как оправдываются в украинской армии, у россиян был целый год, чтобы занять оборонительную позицию. За это время ВС РФ могли подготовить лабиринтную сеть на второй линии обороны. Кроме того, там полно минных полей и траншей.
Напомним, что командование ВСУ продолжает утверждать, что украинские бойцы "прорвали" первую линию обороны ВС РФ на Запорожском направлении. Однако дела обстоят далеко не так. Сегодня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев с начала контрнаступления, то есть с 4 июня, потерял уже свыше 66 тысяч военных. Он также отметил, что, пытаясь скрыть провал, украинская армия атакует гражданские объекты и выдаёт это за "военные победы". К слову, безуспешность контрнаступления ВСУ уже признали как в самом Киеве, так и на Западе.
Telegram / V_Zelenskiy_official