В ВСУ, не прорвав первую линию обороны ВС РФ, испугались второй

На Украине пожаловались на мощную линию обороны российских войск. Как заявил официальный представитель сил обороны Таврического направления ВСУ Александр Штупун, российские военные, вероятно, смогли создать серьёзные укрепления на второй линии обороны на Запорожском направлении.

"Она (вторая линия обороны. — Прим. Лайфа) достаточно мощная. Не знаю, почему все думают, что она слабее. Да, плотность минных полей там меньше, но их количество тоже достаточно велико", — приводит EADaily его слова.

Как оправдываются в украинской армии, у россиян был целый год, чтобы занять оборонительную позицию. За это время ВС РФ могли подготовить лабиринтную сеть на второй линии обороны. Кроме того, там полно минных полей и траншей.