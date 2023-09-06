В ЮАР не нашли доказательств использования российского судна для доставки оружия

Администрация президента Южно-Африканской Республики опубликовала итоги расследования по делу о российском судне Lady R, на котором в декабре 2022 года якобы осуществлялись поставки оружия для РФ. Никаких доказательств эксперты не обнаружили.

"Комиссия установила, что грузы, доставленные Lady R в ЮАР, предназначались для ВС Южно-Африканской Республики и были ими запрошены", — говорится в докладе.

По данным специалистов, ещё в 2018 году доставленный груз был заказан компанией Armscor, однако в связи с началом пандемии коронавируса произошла задержка в доставке. Несмотря на информацию о том, что затем на базе ВМФ на борт судна было погружено некое вооружение, никаких доказательств этого специалисты не нашли.

Как выяснила комиссия, после разгрузки Lady R осталось пустым. При этом в докладе уточняется, что южноафриканские участники сделки не были причастны к выбору судна, которое должно было доставить заказанные грузы в страну.

"Хотя Lady R находилось под санкциями США, эти санкции не были одобрены ООН, поэтому не были обязательными для ЮАР", — подчеркнули эксперты.