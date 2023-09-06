В ЮАР не нашли доказательств использования российского судна для доставки оружия
В ЮАР опубликовали доклад по делу о перевозке оружия на российском судне Lady R
Администрация президента Южно-Африканской Республики опубликовала итоги расследования по делу о российском судне Lady R, на котором в декабре 2022 года якобы осуществлялись поставки оружия для РФ. Никаких доказательств эксперты не обнаружили.
"Комиссия установила, что грузы, доставленные Lady R в ЮАР, предназначались для ВС Южно-Африканской Республики и были ими запрошены", — говорится в докладе.
По данным специалистов, ещё в 2018 году доставленный груз был заказан компанией Armscor, однако в связи с началом пандемии коронавируса произошла задержка в доставке. Несмотря на информацию о том, что затем на базе ВМФ на борт судна было погружено некое вооружение, никаких доказательств этого специалисты не нашли.
Как выяснила комиссия, после разгрузки Lady R осталось пустым. При этом в докладе уточняется, что южноафриканские участники сделки не были причастны к выбору судна, которое должно было доставить заказанные грузы в страну.
"Хотя Lady R находилось под санкциями США, эти санкции не были одобрены ООН, поэтому не были обязательными для ЮАР", — подчеркнули эксперты.
Напомним, в мае этого года президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил независимую комиссию из трёх человек для расследования дела по судну Lady R. Причиной послужили многочисленные домыслы и заявления политиков, в том числе посла США в ЮАР Рубена Бригети о том, что судно Lady R приняло на борт на базе в Саймонстауне вооружения и боеприпасы для дальнейшей поставки в Россию и их возможного использования в украинском конфликте. После этого дипломат был вызван в МИД страны и принёс свои извинения за обвинения.
ТАСС / Малышев Николай