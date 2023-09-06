Более 25 тысяч человек зарегистрировались в конкурсе "Это у нас семейное"

Более 25 тысяч человек зарегистрировались для участия в конкурсе "Это у нас семейное". Одной из первых заявку для участия в новом проекте президентской платформы "Россия — страна возможностей" подала многодетная семья Плотниковых из Орска Оренбургской области, рассказали Лайфу в пресс-службе конкурса.

Супруги Елена и Александр узнали о проекте в День знаний и, не задумываясь, решили присоединиться к семейному конкурсу, о котором лично объявил президент России Владимир Путин. Православные родители семи сыновей и двух дочек незамедлительно получили благословение на это у своего духовника.

Представлять их семью будут 10 человек — пока это одна из самых больших команд, в которую вошли Елена и Александр, их дочери Надежда и Любовь, сыновья Серафим, Александр, Савелий и Силуан, а также бабушка Тамара и дедушка Анатолий. Младшие дети — Сильвестр, Лука и новорождённый Спиридон — будут поддерживать их со стороны.

"Мы активная семья и с радостью будем участвовать в конкурсе "Это у нас семейное", тем более масштаб такой значимый. Своим примером нам хочется показать, что многодетная семья — это норма, что надо быть многодетным и это очень здорово. С президентской платформой "Россия — страна возможностей" познакомились впервые и сразу нашли здесь много интересного", — рассказала мать семейства Елена.

Младшие Плотниковы учатся в православной гимназии и занимаются в музыкальной школе. Визитной карточкой семьи считается музыкальный ансамбль баянистов-аккордеонистов "Любящие сердца", который составляют Серафим, Надежда, Любовь, Александр, Савелий и Силуан. Семья уже собрала множество наград, в том числе Международного конкурса "Таланты России" и Фестиваля православной культуры и традиций малых городов Руси "София-2022".