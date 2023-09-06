Не соответствует традиционным ценностям: Премьера "Барби" в России 9 сентября не состоится
Mash: Премьера "Барби" в России перенесена из-за запрета Минкульта
В России премьера американского фильма "Барби" может не состояться, предпоказы ленты уже перенесены с 9 сентября на 14 и 16 сентября, так как ранее Минкульт РФ высказался против выхода картины на большой экран. Об этом пишет Mash.
Некоторые кинотеатры уже открыли продажи билетов на 9 сентября, теперь прокат запрещён с пометкой, что фильм не соответствует традиционным ценностям. Сейчас сеансы перенесены, однако выход не найден. Российские прокатчики даже готовы вырезать некоторые сцены ради прибыли на просмотрах.
Напомним, в Госдуме предложили ввести в России механизм принудительного лицензирования кинокартин, произведённых в недружественных странах. В таком случае россияне смогли бы увидеть в том числе "Барби" и "Оппенгеймера". Однако Минкульт РФ заявил, что данные картины не соответствуют традиционным ценностям страны. При этом московский кинотеатр "Радуга кино" уже анонсировал показы нашумевших фильмов "Барби" и "Оппенгеймер" под названиями "Быстрые свидания" и "Дубак" соответственно.
"Барби", режиссёр и сценарист Грета Гервиг / Kino-teatr.ru